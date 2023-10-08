Булыкин предсказал результативную ничью в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ожидает результативной игры в матче 11-го тура РПЛ между столичными «Спартаком» и ЦСКА.

«Я жду хорошей игры — и одним, и вторым нужны очки, нужна победа. Особенно «Спартаку», после проигранного матча в Самаре они приложат все усилия, чтобы выиграть. ЦСКА тоже нужны очки, поэтому в матче этих двух топовых жду результативной игры, ничьи со счетом 2:2. И те, и те хорошо играют в атаке, дают играть соперникам, нас ждет открытый футбол, не такой осторожный, как обычно бывает в дерби, где команды бояться лишний раз ошибиться. Акцент будет смещен на атаку, мы увидим красивую игру с множеством голов», — приводит слова Булыкина «Газете.Ru».

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.