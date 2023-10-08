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Сегодня, 13:42

Тихонов ждет голов в матче между «Динамо» и «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом».

«Расклады в этом матче довольно очевидны. «Динамо» хоть не самая стабильная команда, но на своем поле выступает хорошо. В последних десяти домашних матчах у москвичей восемь побед, только «Краснодар» смог их обыграть. «Факелу» же далеко до «Краснодара», да и на выезде воронежцы играют очень плохо. В прошлых четырех гостевых матчах проиграли трижды, не забили ни одного гола. Конечно, с «Динамо» они какую-то борьбу попробуют навязать, возможно, даже смогут забить, но не думаю, что в этом матче будет сенсаци», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Динамо» встретится с «Факелом» 8 октября в рамках 11-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 по мск.

После 10 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Факел» — 15-й (8 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-zdet-golov-v-matce-mezdu-dinamo-i-fakelom/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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