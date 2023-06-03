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Сегодня, 16:27

Бушманов назвал положительный момент для «Крыльев Советов» в матче против «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от заключительного матча 30-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют против «Крыльев Советов».

«Я думаю, что безусловно матч очень важный и для «Крыльев Советов», и для «Спартака». Важно отметить, что красно-белые весной играют не так, как все от них ждали. В то же время у «Крыльев» очень много своих проблем, и команда сейчас не на подъеме, мягко говоря. Поэтому, играя в Самаре, это плюс для «Крыльев Советов», но «Спартак» выше классом и тоже хочет выиграть. Будет непростой матч для обеих команд», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, «Крылья» набрали 29 очков и идут на 13-й строчке.

Команды сыграют 3 июня. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005146187_bushmanov_nazval_polojitelnyiy_moment_dlya_kryilev_sovetov_v_matche_protiv_spartaka
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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