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Сегодня, 19:13

Юран опроверг возможное возвращение в «Химки»: «У клуба есть главный тренер — Спартак Гогниев»

Юран опроверг возможное возвращение в «Химки»
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в подмосковный клуб.

«Со мной провели переговоры? Ничего не знаю. В «Химках» есть главный тренер — это Спартак Гогниев. Пока он там работает, то никаких разговоров у меня с клубом не было», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Беловым.

Гогниев тренирует «Химки» с 31 августа 2022 года. Подмосковный клуб занимает 15-е место с 8 очками в турнирной таблице РПЛ.

53-летний Юран работал в «Химках» в 2008, 2020 и 2022 годах.

Сергей Юран. В «Химках» опровергли слухи о возможном возвращении Юрана в клуб

Сергей Юран
РПЛ
ФК Химки
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