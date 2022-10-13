Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в подмосковный клуб.

«Со мной провели переговоры? Ничего не знаю. В «Химках» есть главный тренер — это Спартак Гогниев. Пока он там работает, то никаких разговоров у меня с клубом не было», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Беловым.

Гогниев тренирует «Химки» с 31 августа 2022 года. Подмосковный клуб занимает 15-е место с 8 очками в турнирной таблице РПЛ.

53-летний Юран работал в «Химках» в 2008, 2020 и 2022 годах.