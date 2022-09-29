Семин: «У «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

Семин считает, что у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит».

Встреча состоится в четверг, 29 сентября, и начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет в Москве.

«У «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом», — приводит слова Семина «РБ Спорт». — Мы всегда ждем неожиданные результаты в Кубке России. Шансы «Спартака» на победу — 50 процентов, как и у «Зенита».

После 2 туров группового этапа Кубка России красно-белые набрали 6 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице группы B. Сине-бело-голубые с 3 баллами расположились на 3-й позиции.