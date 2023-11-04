Никонов: «С Ташуевым «Факел» может подняться в первую восьмерку РПЛ»

Бывший нападающий «Факела» Вадим Никонов отреагировал на победу команды над «Ахматом» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«С Ташуевым «Факел» может подняться даже выше. Команду возглавил опытный тренер. Ребята играют очень достойно. Болельщики ходят на домашний стадион. В команде всегда был хороший климат. У «Факела» есть перспективы», — приводит слова Никонова «Спорт День за Днем».

«Факел» с 18 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда дома примет ЦСКА.