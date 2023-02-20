Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» поделился своим мнением насчет того, почему Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.

«То, что Малком и Клаудиньо хотят стать гражданами России, это круто. Думаю, это хорошая идея. Им нравится жить в России, если ребята счастливы, то почему бы и не получить российское гражданство!» — сказал Данни «СЭ».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.