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Орещук — о Фомине: «На поле у него такая позиция, где не надо быть джентльменом. Наоборот, играть нужно жестко, агрессивно»

Орещук прокомментировал победу Фомина в премии «Джентльмен года-2022»
Александр Кружков
Обозреватель
Даниил Фомин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал победу полузащитника бело-голубых Даниила Фомина в премии «Джентльмен года-2022».

— Фомина признали джентльменом года. Одобряете?

— Я вам так скажу. По человеческим качествам к Даниилу никаких вопросов. Скромный, спокойный, корректный. Но на поле у него такая позиция, где не надо быть джентльменом. Наоборот, играть нужно жестко, агрессивно. Вступать в единоборства так, чтобы щепки летели! Это не про Фомина.

Для меня образец опорного полузащитника или футболиста, играющего box-to-box, — легендарный Рой Кин. Получил бы он приз «Джентльмен года»? Да ни в жизни! Еще и потому, что на правах вожака и капитана «Манчестер Юнайтед» без конца судьям «пихал». И правильно делал! Арбитры его побаивались.

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Таким и должен быть капитан. В «Динамо» Фомину вручили повязку, но ни разу не видел, чтобы он прессанул судью, пообщался с ним на повышенных тонах. Хотя это негласно входит в обязанности капитана. Обычные футбольные хитрости, которые в спорной ситуации могут только помочь твоей команде. А вывести ее на построение и пожать всем руки перед матчем может кто угодно.

— Кого вы в 2022-м назвали бы джентльменом года?

— Я из атакующих футболистов выбирал бы. Возьмем, к примеру, Ивана Сергеева. Наглый, настырный, всегда в борьбе. Но грань не переходит, по ногам никого не лупасит. Или Эдуард Сперцян, который в «Краснодаре» тянет на себе всю команду. Прессингует, бьется за каждый мяч, но не грубо, в рамках правил.

Фомин стал обладателем премии «Джентльмен года-2022» по версии медиагруппы «Комсомольская правда». На торжественной церемонии ему будет вручен традиционный приз — черный смокинг. Награда присуждается ежегодно с 1994 года.

Даниил Фомин
Роман Орещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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