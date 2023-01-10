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Сегодня, 01:34

Борис Игнатьев: «Я очень хочу, чтобы Дзюба еще себя проявил»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы.

«Я не знаю, в каком сейчас состоянии находится Артем Дзюба. Он почему-то не играет. Если я скажу, что он готов выступать в любом клубе России, а он может быть находится не в форме. Готовый футболист — это тот, кто выйдет на поле, когда стартует весенняя часть сезона в РПЛ. Я очень хотел бы, чтобы он еще себя проявил, но пока видимо не получается. В Турции тоже что-то не срослось», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.

В настоящий момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября прошлого года россиянин и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-ya-ochen-hotel-byi-chtobyi-dzyuba-eshhe-sebya-proyavil
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
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