Бывший вратарь сборной России и «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал для «СЭ» неудачные результаты красно-белых в весенней части чемпионата.

«Глупо отрицать, что весной «Спартак» не похож на прошлогодний. С чем связаны такие результаты? Это вопрос к главному тренеру. Он знает состояние футболистов. Может быть, есть внутренние проблемы. Это идет изнутри. Тренер должен взять контроль над всеми процессами. Закончена ли борьба за чемпионство? Дело только в руках «Зенита». Если они будут играть серьезно, то свое преимущество не упустят. Если расслабятся, то у них будут проблемы. Но с такой игрой «Зенита» результат очевиден», — сказал Филимонов «СЭ».

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице.