Ветеран ЦСКА — о ничьей в дерби: «Спартак» только эпизодами выглядел хорошо"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничью в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Немного сбавили темп во втором тайме, прижал «Спартак» к нашим воротам, — сказал Пономарев «СЭ». — Матч получился хорошим, острым. Обе команды показали хороший футбол, но есть слабые места. Есть, над чем работать. Армейцы выглядели предпочтительнее, понадежнее. «Спартак» только эпизодами выглядел хорошо. Игрой остался доволен! Думаю, тренер и команда тоже».

ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября.