Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:12

Чанов: «Мне нравится игра Чалова, он делает больший объем работы»

Сергей Разин
корреспондент

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«Дерби не вписываются в обычные рамки, тут никогда не бывает фаворита и сложно что-то предугадать. От ЦСКА мне хотелось бы увидеть хорошую реализацию, потому что моментов создают много, а забить не получается. В этом компоненте «Спартак» выглядит получше.

Честно говоря, я предпочел бы Соболеву Чалова, потому что мне нравится его игра, он делает больший объем работы, хотя Соболев — чистый нападающий. Мне бы хотелось, чтобы Чалов все что не забил в прошлых матчах, забил «Спартаку», — приводит слова Чанова Metarating.ru.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября и начнется в 20.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-predpochel-by-sobolevu-chalova-v-dueli-promesa-i-karraskalya-vybral-by-promesa-1385878/
Вячеслав Чанов
Федор Чалов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два московских дерби в туре. И в «Торпедо» — «Локо» огня будет не меньше, чем в ЦСКА — «Спартак»!
«Тампа» переиграла «Коламбус» в матче НХЛ
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Маск заявил о попытке РФ лишить Украину интернета Starlink
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Химки» сыграют против «Факела» в форме с флагом России и георгиевской лентой
Билялетдинов о матче «Торпедо» — «Локомотив»: «Не жду искрометного футбола, в первую очередь будет борьба за результат»
Янбаев назвал матч с «Торпедо» самым важным в сезоне для «Локомотива»
Шишкин о матче «Торпедо» — «Локомотив»: «Это дерби может стать началом поднятия «Локо» из подвала таблицы наверх»
Мацуев о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Картинка сродни «Реал» — «Барселона» или «Интер» — Милан»
Семшов о матче «Торпедо» — «Локомотив»: «Игра будет огненной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Билялетдинов о матче «Торпедо» — «Локомотив»: «Не жду искрометного футбола, в первую очередь будет борьба за результат»

Кавазашвили: «Нам надо отказаться от услуг иностранцев. Как от футболистов, так и от тренеров»