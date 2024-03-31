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Зацепится ли «Краснодар» за «Зенит»? В предстоящем туре «быкам» предстоит непростой матч в Москве против «Локомотива», и в случае потери очков отставание от лидера может вырасти минимум до трех баллов. Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у команд примерно равные шансы на успех. Триумф «Локо» котируется за 2.60, это примерно 38% вероятности исхода. Ничья идет за 3.45 (24%), успех «Краснодара» — за 2.65 (38%).
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