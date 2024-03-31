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Сегодня, 16:00

РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура

«Спартак» — «Урал»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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22-й тур чемпионата России сезона-2023/24.

29 марта, пятница

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов

30 марта, суббота

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Пари Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Урал

31 марта, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:0
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24

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Зацепится ли «Краснодар» за «Зенит»? В предстоящем туре «быкам» предстоит непростой матч в Москве против «Локомотива», и в случае потери очков отставание от лидера может вырасти минимум до трех баллов. Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у команд примерно равные шансы на успех. Триумф «Локо» котируется за 2.60, это примерно 38% вероятности исхода. Ничья идет за 3.45 (24%), успех «Краснодара» — за 2.65 (38%).

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
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