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31 марта, 21:54

Турнирная таблица РПЛ после матчей 22-го тура: «Зенит» и «Краснодар» разделяет одно очко

Руслан Минаев
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» лидирует в турнирной таблице после 22-го тура чемпионата России. Питерцы в гостях сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и набрали 41 очко.

Второе место занимает «Краснодар» — 40 очков. «Быки» в первом матче после возвращения Мурада Мусаев сыграли вничью с «Локомотивом» в Москве — 1:1.

Третьи идет «Динамо» — 38 очков. Бело-голубые в 22-м туре дома разгромно проиграли «Ростову» (1:4).

Далее в таблице РПЛ с разницей в одно очко идут ЦСКА (33 очка), «Локомотив» (33), «Спартак» (32) и «Рубин» (32).

Фото «СЭ»

Все клубы чемпионата России не сыграли матчи 21-го тура, который перенесен на вторую половину апреля.

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