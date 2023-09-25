РПЛ: турнирная таблица после 9-го тура

Сегодня, 21:00
В понедельник, 25 сентября, матчем «Факел» — «Рубин» (0:1) завершился 9-й тур чемпионата России.
«Краснодар» лидирует (21 очко), вторыми идут «Крылья Советов» (18), «Зенит» — третий (17).
В 10-м туре встречаются:
29 сентября. «Ростов» — «Урал» (19.00 мск)
30 сентября. «Оренбург» — «Зенит» (12.00), «Локомотив» — «Пари НН» (14.45), «Рубин» — «Краснодар» (16.30), ЦСКА — «Балтика» (19.00)
1 октября. «Факел» — «Сочи» (14.00), «Крылья Советов» — «Спартак» (16.30), «Ахмат» — «Динамо» (19.00)