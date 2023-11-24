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Сегодня, 16:53

Черчесов: «Надо стремиться попасть в еврокубки, когда их для нас откроют»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

«Понятно, что это радости никакой не доставляет. Но раз ситуация такая, ее надо принять, как есть. В конце концов, в еврокубках у нас играло 3-4 команды, остальные иногда и не попадают. И что, это значит, что не надо нам играть? Надо стремиться попасть в еврокубки, когда их для нас откроют. Сейчас каждый клуб для себя должен сделать бизнес-план, как развиваться в текущих условиях, и эту ситуацию для себя правильно использовать. Мы видели матч «Зенит» — «Краснодар», — цитирует Черчесова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-cherchesov-nado-stremit-sya-popast-v-evrokubki-kogda-ih-dlya-nas-otkroyut/
Станислав Черчесов
Футбол
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