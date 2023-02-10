Чистяков хочет, чтобы у Дзюбы все получилось в «Локомотиве»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал подписание контракта российского нападающего Артема Дзюбы с московским «Локомотивом».

«Что пожелаю Дзюбе? Успехов. Мы все знаем, какой он парень и футболист. Надеюсь, у него все получится. Во всех матчах, но не с нами. Я знаю его амбиции. Его отношение к футболу. Поэтому, честно скажу, хочу, чтобы у него получилось», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

«Локомотив» подписал 34-летнего Дзюбу до конца текущего сезона. В новом клубе нападающий будет выступать под номером 7.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за турецкий «Адана Демирспор», который покинул 3 ноября 2022 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах.