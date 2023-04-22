Ветеран ЦСКА — о дерби: «Мне тревожно. Игра с «Локомотивом» будет очень сложная»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии корреспонденту «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Мне тревожно. Потому что в последней игре в Кубке они ушли от поражения в самом конце матча, когда уронили Заболотного. Хотя это не такая серьезная встреча, не показатель, конечно. А то, что армейцы уже пятую игру выходят победителем — это показатель. Они уже привыкли к победе. Как бы это их ни расслабило. Игра с «Локомотивом» будет очень сложная. Настрой будет соответствующий, ребята сами настроятся, и тренер еще подскажет. «Локомотив» тоже неплохо выглядит. Хотя, последняя встреча показала, что есть у них есть слабые места. Я думаю, наши выдержат натиск «Локомотива», — сказал Пономарев «СЭ».

Бывший футболист также назвал сильные и слабые стороны московской команды перед матчем с «Локомотивом.

«Мы играем на своем поле, у нас преимущество зрительское. Акинфеев в порядке. Оборона тоже у нас серьезная. Ребята сильные, грамотные, читают игру. Полузащита вообще великолепна. Каждый может подключиться в атаку и сделать результат. Нападение, Чалов и Заболотный, не очень смотрятся. Но Заболотный очень опасен в чужой штрафной, он агрессивный, он не боится единоборств. Это его спасает. И удар у него неплохой. Но работа с мячом оставляет желать лучшего. Ему не на чем играть. Нет у него серьезных футбольных качеств, кроме борьбы за мяч. А Чалов, наоборот, интеллигент в футболе, не любит борьбы. Но тоже с хорошим ударом. Команда у нас сбалансированная и каждый старается как лучше. Командный дух присутствует — это самое главное», — добавил Пономарев.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.