ЦСКА поздравил Чалова с 25-летием

Пресс-служба ЦСКА в соцсетях поздравила нападающего команды Федора Чалова с днем рождения. Сегодня, 10 апреля, игроку исполнилось 25 лет.

«С днем рождения, Федя! Сегодня нашему нападающему исполняется 25 лет!» — говорится в сообщении.

В московском клубе футболист играет с 2016 года. За это время он провел 160 матчей за команду и забил 58 голов. В этом сезоне форвард провел 22 игры в РПЛ, отметившись 13 голами и 2 ассистами.

ЦСКА идет на 4 месте в таблице, набрав 41 очко в 22 матчах турнира.