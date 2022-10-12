Спиридонов считает «Спартак» и ЦСКА абсолютно равными командами на данный момент

Сегодня, 15:30
Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.
«Посмотрим, что будет в матче. Чего боятся ЦСКА? Я не считаю, что это злостная команда. Если бы «Динамо» в матче последнем не попало в перекладину, а забило, то все было бы иначе. ЦСКА выглядит более сыгранным? Давайте посмотрим в турнирную таблицу и все встанет на свои места. На сегодняшний момент «Спартак» и ЦСКА — абсолютно равные команды. Не вижу смысла выделять фаворита. Красно-белые показывают уверенный футбол. Игра будет не дома, но не думаю, что это большая проблема», — сказал Спиридонов «СЭ».
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.
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