Корнаухов не считает «Спартак» фаворитом в матче против ЦСКА

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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».
«Понятно, что я немного пристрастен в любом случае, но если убрать эмоции, если рассуждать здраво, то я не скажу, что фаворит — «Спартак». Красно-белые выглядят фаворитами в таких играх как, например, с «Крыльями Советов», потому что, несмотря на открытый и комбинационный футбол в исполнении обеих команд, уровень игроков «Спартака» все-таки повыше. И он сказался на реализации моментов в игре против Самары. Но когда ты встречаешься с командой, уровень игроков которой как минимум не уступает, а организация командной игры на данный момент у ЦСКА повыше, я считаю, сложно считаться фаворитом», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.
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