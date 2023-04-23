Круговой: «Игроки «Динамо» создавали нам сложности, когда быстро выбегали в атаки»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, в чем сложность игры против «Динамо» (3:1).

«Выходить на замену всегда сложно, особенно в тот момент, когда еще ничего не решено. Одно дело, когда играешь с первых минут, другое — когда выходишь по ходу матча. Но для нас, тех, кто мало играет, это важно — так можем показывать свои возможности и качества. Все московские команды — хорошие, «Динамо» не исключение. Да, были у них моменты. Они хорошо выбегают в атаку. Сначала грамотно обороняются всей командой, потом их крайние и нападающие быстро проникают на чужую половину поля. С этим у нас сегодня были сложности, я считаю», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

По итогам матча «Зенит» оторвался от «Ростова» на 12 очков, а «Динамо» пока осталось на пятом месте.