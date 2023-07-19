«Динамо»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

В пятницу, 21 июля, «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 1-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Начало — 19:00 (по московскому времени). Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер». Начало эфира — 18:55.

Сезон 2022 / 2023 «Динамо» завершило на 9-м месте турнирной таблицы РПЛ. Команда набрала 45 очков по итогам 30 туров. В Кубке России бело-голубые дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где проиграли «Акрону».

«Краснодар» по итогам сезона команда занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до Суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступил ЦСКА.

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