До рекорда чемпионата «Ростову» остался один пенальти

Сегодня, 21:48
Пенальти в ворота «Пари НН», назначенный Антоном Фроловым в добавленное время, стал для «Ростова» 12-м в 19 турах чемпионата России-2022/23. В истории турнира только две команды получали право на исполнение 11-метрового чаще. По 13 ударов нанесли «Крылья Советов» — 2004 и «Краснодар» — 2021/22. Самарцы были точны в 11 случаях, а «быки» — всего в восьми.
Команды, которые били больше всего пенальти в чемпионатах России
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Пенальти
|
Реализованные
|
2004
|
Крылья Советов
|
30
|
13
|
11
|
2021/22
|
Краснодар
|
30
|
13
|
8
|
1999
|
Алания
|
30
|
12
|
11
|
2022/23
|
Ростов
|
19
|
12
|
10
|
2015/16
|
Зенит
|
30
|
12
|
9
|
1996
|
Черноморец
|
30
|
12
|
8