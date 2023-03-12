До рекорда чемпионата «Ростову» остался один пенальти

Пенальти в ворота «Пари НН», назначенный Антоном Фроловым в добавленное время, стал для «Ростова» 12-м в 19 турах чемпионата России-2022/23. В истории турнира только две команды получали право на исполнение 11-метрового чаще. По 13 ударов нанесли «Крылья Советов» — 2004 и «Краснодар» — 2021/22. Самарцы были точны в 11 случаях, а «быки» — всего в восьми.

Команды, которые били больше всего пенальти в чемпионатах России