Джикия: «Соболев переживал из-за дисквалификации»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возвращении нападающего Александра Соболева после дисквалификации.

«Соболев переживал из-за дисквалификации. Сегодня наконец-то сыграл. Самое главное, что он вернулся и все негативные моменты позади. Мы постараемся не наступать на те же грабли. И он, и я пропустили достаточно много игр», — сказал Джикия.

Для Соболева матч 2-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1) стал первым после дисквалификации за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в игре 28-го тура чемпионата России-2022/23 против армейцев (2:1). Футболист пропустил три матча из-за отстранения.

Джикия также отбыл свою дисквалификацию за брань в адрес арбитра в матче 30-го тура РПЛ сезона-2022/23.