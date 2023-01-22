Булыкин: «В России многие тренируются спустя рукава, на одном таланте не уедешь»

Сегодня, 18:57
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего не хватает нынешнему поколению российских футболистов для того, чтобы заиграть в Европе.
«Отличный вопрос. Я бы отметил то, что нужно быть коммуникабельным. Во многом этого и не хватает нашим ребятам. Если ты находишься вдали от коллектива, то тренер не будет ставить тебя в состав, даже несмотря на то, что ты очень хорош. Также важно полностью выкладываться на тренировках, в Европе это важнейший элемент. У нас привыкли тренироваться спустя рукава, поэтому многие россияне и испытывают некоторые трудности, играя в Европе. На одном таланте не уедешь. Нужно упорно работать, чтобы тренер мог рассчитывать на тебя», — сказал Булыкин «РБ Спорт».
На данный момент в Европе выступают Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино»), Денис Черышев («Венеция»), Александр Кокорин («Арис»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования