Булыкин: «В России многие тренируются спустя рукава, на одном таланте не уедешь»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего не хватает нынешнему поколению российских футболистов для того, чтобы заиграть в Европе.

«Отличный вопрос. Я бы отметил то, что нужно быть коммуникабельным. Во многом этого и не хватает нашим ребятам. Если ты находишься вдали от коллектива, то тренер не будет ставить тебя в состав, даже несмотря на то, что ты очень хорош. Также важно полностью выкладываться на тренировках, в Европе это важнейший элемент. У нас привыкли тренироваться спустя рукава, поэтому многие россияне и испытывают некоторые трудности, играя в Европе. На одном таланте не уедешь. Нужно упорно работать, чтобы тренер мог рассчитывать на тебя», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

На данный момент в Европе выступают Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино»), Денис Черышев («Венеция»), Александр Кокорин («Арис»).