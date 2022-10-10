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Балахнин о ситуации в «Локомотиве»: «После немецкой бригады придет кто угодно — и команда заиграет»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-тренер сборной России, бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью «СЭ» прокомментировал кадровые перестановки в «Локомотиве».

— Увольнение Циннбауэра и спортивного директора Цорна вряд ли удивило?

— Да уж. Все к этому шло. Хотя подбор игроков там довольно приличный, с таким вполне можно бороться за место в пятерке. Вместо этого с каждым матчем команда деградировала. К 12-му туру превратилась в нечто разбалансированное, бесхребетное, безнадежное. И рухнула на дно.

— Какой тренер сегодня нужен «Локо»?

— Мне кажется, после немецкой бригады придет кто угодно — и команда заиграет. Надо просто навести там порядок, четко объяснить футболистам, что от них требуется. Если они поверят в тренера, будут биться на поле в том числе и за него, «Локомотив» сразу поднимется.

Максим Глушенков и&nbsp;Роман Зобнин. Почему «Спартак» пока не конкурент «Зениту», мучения «Динамо», деградация «Локо». Интервью экс-тренера сборной России
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Балахнин
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