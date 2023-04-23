Эштреков надеется на гол Дзюбы в матче ЦСКА — «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

«Локомотив» неплохо проводят весенний отрезок чемпионата. Состояние и результативность у команды хорошие. ЦСКА тоже сейчас проводит интересные игры. Надеюсь, мы увидим результативный футбол. Не буду прогнозировать, кто победит, но хочется увидеть содержательный футбол. На поле выходят две команды, которые хотят добиться победы. В этом плане о мотивации говорить не уместно. Она и так есть. А о результатах матча можно будет рассуждать только после игры. Я надеюсь, на то, что поскольку обе команды сейчас находятся на подъеме, мы увидим интересную игру. Надеюсь на гол Дзюбы. Болельщики придут посмотреть на его игру. Думаю, он забьет. Чтобы добиться результата, обе команды будут играть в атаку, стараться забить», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 баллов.

Матч между командами пройдет 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 мск.