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Сегодня, 18:40

Алдонин: «В ЦСКА нет кризиса российских футболистов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о том, есть ли в ЦСКА на данный момент кризис российских футболистов.

«Считаю, что в ЦСКА нет никого кризиса российских игрков. То, что в сборную вызвали восемь спартаковцев, это не показатель. Карпин просто смотрит разных игроков для национальной команды и использует разные варианты связок молодых футболистов. Поэтому о каком-то затяжном кризисе я бы сейчас не стал говорить точно.

Не знаю, могли ли вызвать в сборную Облякова, Заболотного и Мухина. Может, кто-то из них сейчас травмирован, а кто-то просто не в обойме, не могу сказать, но сейчас время экспериментов. Результаты на сборную не давят и можно просматривать молодых игроков на перспективу», — сказал Алдонин Metaratings.ru.

3 ноября главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный список футболистов, которые могут принять участие в ноябрьском сборе национальной команды. В него вошел только один футболист ЦСКА — нападающий Федор Чалов.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-v-tsska-net-krizisa-rossiyskikh-futbolistov-1404359/
Евгений Алдонин
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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