Алдонин: «В ЦСКА нет кризиса российских футболистов»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о том, есть ли в ЦСКА на данный момент кризис российских футболистов.

«Считаю, что в ЦСКА нет никого кризиса российских игрков. То, что в сборную вызвали восемь спартаковцев, это не показатель. Карпин просто смотрит разных игроков для национальной команды и использует разные варианты связок молодых футболистов. Поэтому о каком-то затяжном кризисе я бы сейчас не стал говорить точно.

Не знаю, могли ли вызвать в сборную Облякова, Заболотного и Мухина. Может, кто-то из них сейчас травмирован, а кто-то просто не в обойме, не могу сказать, но сейчас время экспериментов. Результаты на сборную не давят и можно просматривать молодых игроков на перспективу», — сказал Алдонин Metaratings.ru.

3 ноября главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный список футболистов, которые могут принять участие в ноябрьском сборе национальной команды. В него вошел только один футболист ЦСКА — нападающий Федор Чалов.