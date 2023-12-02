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Сегодня, 13:00

«Факел» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Игнашевич, главный тренер ФК «Балтика».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Факел» сыграет с «Балтикой» в 17-м туре чемпионата России 2 декабря, в субботу. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Факел» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 14.00 мск.

Клуб из Воронежа занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, в его активе — 19 очков. Команда Сергея Игнашевича набрала 12 баллов и располагается на 15-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Балтика

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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