«Факел» сыграет с «Балтикой» в 17-м туре чемпионата России 2 декабря, в субботу. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Факел» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 14.00 мск.

Клуб из Воронежа занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, в его активе — 19 очков. Команда Сергея Игнашевича набрала 12 баллов и располагается на 15-й строчке.

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