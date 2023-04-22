«Факел» — «Оренбург»: арбитр пропустил фол Квеквескири — ошибку исправил ВАР

На 20-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» арбитр Рафаэль Шафеев пропустил фол Ираклия Квеквескири. Тот левой рукой ударил Брайана Мансилью в лицо. Произошло это в штрафной площади воронежской команды — следовало назначить 11-метровый удар и вынести предупреждение воронежцу.

«Факел» — «Оренбург»: арбитр пропустил фол Квеквескири.

Брайан Мансилья.

Это Шафеев сделал уже после вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Николая Еремина. Для Квеквескири желтая карточка стала восьмой в турнире, он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит следующий тур.