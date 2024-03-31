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Сегодня, 12:30

«Факел» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» и «Оренбург» сыграют в матче 22-го тура РПЛ 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Факела» Евгений Марков.
Евгений Марков.
Фото ФК «Факел»
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«Факел» и «Оренбург» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России по футболу 31 марта. Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Факел» — «Оренбург» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Прямой эфир начнется в 13.50 мск. Следить за ключевыми событиями игры 22-го тура РПЛ можно в матч-центре «СЭ».

«Факел» главного тренера Сергея Ташуева находится на 11-м месте с 25 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» Давида Деограсии идет на 14-й строчке с 19 баллами в РПЛ.

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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