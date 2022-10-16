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16 октября, 22:44

Чалов о ничьей ЦСКА со «Спартаком»: «Дубль — это хорошо, но я бы поменял эти голы на победу»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Эмоции от первых голов «Спартаку» были бы потрясающими, если бы мы все-таки выиграли. А так — хорошо, что забил два, но я бы поменял эти голы на победу. Получилось настоящее дерби, думаю. Было много эмоций и много голов.
Почему ЦСКА плохо начал второй тайм? Сложно сказать, нужно будет разобрать это. Пропустили первый мяч — невероятный гол, конечно. А затем после контратаки пропустили второй. Мы понимали, что сильная «Спартака» — это как раз контратаки, и вот, сработала одна из них», — сказал в эфире matchtv.ru Чалов.

Два гола «Спартаку» стали для Чалова первыми в профессиональной карьере в ворота красно-белых.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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