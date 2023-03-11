Форвард «Динамо» Смолов пропустит матч с «Краснодаром»

Форвард «Динамо» Федор Смолов не примет участие в матче 19-го тура чемпионата России с «Краснодаром», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, футболист не полетел с командой на игру по причине мелкого мышечного повреждения. Смолов остался в Москве и будет готовиться к ближайшим встречам.

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет сегодня, 11 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Бело-голубые занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Краснодар» расположился на девятой позиции (26 очков).