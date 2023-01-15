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Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника «Вероны» Корае Гюнтере в «Локомотив».
«Подходит ли Гюнтер «Локомотиву»? Конечно. Лучше играть в РПЛ, чем сидеть на скамейке в серии А», — сказал Камоцци «СЭ».
Ранее появлялась информация о том, что защитник «Вероны» Корай Гюнтер может перейти в «Локомотив».
Также Гюнтер не вышел на поле в матче «Вероны» против «Интера» (0:1).
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