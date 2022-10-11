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Сегодня, 14:30

Габулов — о Худякове: «Самоуверенность при игре ногами всегда наказывается»

Габулов считает, что Худяков был наказан за самоуверенность при игре ногами в матче с «Сочи»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Даниил Худяков.
Фото Global Look Press

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов оценил игру вратаря «Локомотива» Даниила Худякова в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (0:4).

«18-летний российский футболист пропустил четыре мяча от сочинцев. В первом голе его вины нет. Нобоа все исполнил здорово — впритирку со штангой. Там еще и защитники перекрывали голкиперу обзор.

А вот второй мяч — это, конечно, явная ошибка Худякова при игре ногами, когда он подарил мяч Ушатову. Не понял, почему так медленно и самоуверенно действовал голкипер «Локо» в этой ситуации, позволил накрыть себя. Понятно, что он хотел сохранить мяч, но вратарь — это в первую очередь надежность! Самоуверенность при игре ногами всегда наказывается.

Когда забивался третий гол (Жоазиньо), Худякову было непросто среагировать. Удар наносился из-за пределов штрафной, Едвай срезал его в собственные ворота. И все-таки замечу следующее. Даниил — молодой парень, ему еще надо много работать. В этом эпизоде ему следовало все же резче сложиться и попытаться достать этот мяч. То есть сделать больше, чем он сделал в данной ситуации.

При этом понравилось, что Худяков, несмотря на четыре гола, старался не выключаться из игры, не расклеился. На 81-й минуте Сарвели вывели с ним один на один. Удар наносился с близкого расстояния, но Даниил занял правильную позицию и среагировал.

На 89-й минуте он вновь выиграл дуэль у Сарвели, который бил с линии вратарской после подачи Нобоа. Даниил успел переместиться, сначала отбил мяч, а потом и накрыл его.

Сарвели все-таки забил, но по четвертому году вопросов к голкиперу нет. Его защитники абсолютно не помешали сочинцу нанести удар из пределов штрафной — в дальний угол впритирку со штангой", — сказал Габулов «СЭ».

«Локомотив» занимает 14-е место с 9 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Сочи» — шестой с 20 баллами.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Локомотив
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Владимир Габулов
Даниил Худяков
Футбол
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