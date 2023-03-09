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Сегодня, 17:00

Гаврилов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о шансах красно-белых на завоевание золотых медалей в текущем сезоне.

«Восемь очков — это слишком много, думаю, что шансов у «Спартака» практически нет. Но нужно признать, что в этом сезоне они здорово играют. Будет очень тяжело навязать борьбу «Зениту». Но впереди еще 12 матчей, все может быть. Главное, чтобы «Спартак» не терял свои очки, в теории все возможно. «Зенит» сейчас очень уверенно играет, но осечки бывают у всех. Интрига будет до последнего тура», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля отстает от «Зенита» на 8 очков.

В 19-м туре красно-белые на своем поле сыграют с «Факелом». Встреча пройдет в субботу, 11 марта.

Источник: РБ Спорт
Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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