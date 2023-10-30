Газзаев: «Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отдал должное наставнику армейцев Владимиру Федотову.

— Федотов выжимает из этого ЦСКА максимум?

— Да, пожалуй, я вами соглашусь. Помните строчку из песни: «Я тебя слепила из того, что было»? Еще раз хочется похвалить Федотова. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а все время ищет выход из положения. До травмы в обороне играл Мухин. Обляков уже сменил несколько позиций. И что самое важное — почти все футболисты очень четко выполняют индивидуально-тактические функции. Значит, они слышат тренера, понимают его идеи. Но теперь зимой руководству клуба надо помочь Федотову, усилить состав. Он свою работу выполняет очень качественно, но ему нужна поддержка! ЦСКА — флагман российского футбола. Нельзя опускать планку. Дистанцию всего турнира нереально пройти безболезненно с той обоймой, которая сейчас есть у армейцев. Ждем трансферов зимой.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»