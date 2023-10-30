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Сегодня, 11:30

Агент объяснил слова главного тренера ЦСКА о проблемах Мухина с визой для операции в Германии

Константин Белов
Корреспондент
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, ответил на вопрос «СЭ» о проблемах игрока с оформлением визы для поездки в Германию на операцию колена.

29 октября главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0) рассказал о проблемах с получением визы в Германию у Мухина.

«Виза сейчас в изготовлении, ждем. Ее нужно оформлять всегда, в любое время, иначе как уехать в Европу? Не понимаю, зачем здесь искать какие-то подвохи. Для оформления любой визы нужно время. Немецкий медицинский центр отправил все приглашения в установленном порядке. Просто нужно время, никаких проблем нет», — сказал Шпинев «СЭ».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 голевой передачей.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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