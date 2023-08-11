Гендиректор «Спартака» Малышев назвал обидным поражение от «Урала»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение команды в четвертом туре РПЛ от «Урала» (2:3).

— Всегда, как болельщик, переживаю за результат команды, поэтому поражение обидное.

— С чем связываете поражение? С невезением?

— Любая, даже самая сильная команда, может иметь неудачные матчи, в которых проиграет. Самое главное — сделать выводы и работать дальше.

— Очень много моментов позволили создать «Уралу». Можно ли сказать, что оборона сейчас играет не так, как хотелось бы?

— Оценка игры команды, каких-то тактических схем — это вопросы к тренеру, а не ко мне.

— Заслуженное поражение?

— Очевидно, что мы сегодня играли нездорово. Результат мог быть разным, могли и выиграть. Все видели, что ситуация менялась туда-сюда, — сказал Малышев.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.