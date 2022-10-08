Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 октября, 22:27

Баринов взял на себя ответственность за большую часть поражений «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов принес извинения болельщикам за последние результаты команды.

8 октября «Локомотив» на выезде уступил «Сочи» со счетом 0:4 в матче 12-го тура РПЛ.

После этого «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя — как капитан команды. Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить», — приводит слова Баринова ТАСС.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ с девятью очками. «Локо» проиграл пять последних матчей в РПЛ с общим счетом 3:13.

Источник: https://tass.ru/sport/15997883
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
7
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Макрон призвал проявлять осторожность в вопросе ядерного оружия
Первый после ЧП пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Почему «Факел» так часто забивает с угловых? Мнение Асхабадзе
«Факел» готов биться с каждым!» Асхабадзе — о матче с «Зенитом»
0:4 — логичный финал Цорна и Циннбауэра. «Локомотив» будут спасать Семин и Ротенберг?
Чорлука отреагировал на увольнение тренера «Локомотива»: «Опоздали с решением на полгода»
Стало известно, когда «Локомотив» определится с новым главным тренером
«Сочи» — «Локомотив»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Чорлука отреагировал на увольнение тренера «Локомотива»: «Опоздали с решением на полгода»

«Факел» готов биться с каждым!» Асхабадзе — о матче с «Зенитом»