Генич назвал ЦСКА главным конкурентом «Зенита» в РПЛ

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» заявил, что ЦСКА — главный конкурент «Зенита» в нынешнем сезоне.

— ЦСКА сейчас воспринимают как единственную команду по мускулатуре, которая реально может навязать «Зениту» конкуренцию, — подчеркнул комментатор.

— А «Спартак»?

— Нет, «Спартак» более куражный, а ЦСКА прагматичнее — больше настроен на результат. Красно-синее повзрослее во всех компонентах: и тренер поопытнее, и игроки пожестче. «Спартак» мне больше нравится с точки зрения движения. Они получают кайф от игры, они хорошо играют в футбол.