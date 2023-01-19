Федотов: «Казалось, что Заболотный делает все правильно, бил дальний в угол, но попал в штангу»

Сегодня, 18:59
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал попадание в штангу нападающего ЦСКА Антона Заболотного в товарищеском матче с «Оренбургом» (1:0).
— Сильно расстроились, когда Заболотный попал в штангу?
— Конечно, игра продолжается, он расстраивается из-за этого. Нужно этот барьер преодолеть, нужно забить гол. Казалось, что все он делает правильно, бил дальний в угол, но попал в штангу. Слишком не надо по углам бить, по центру с его кувалдой, как головой, ни один вратарь не возьмет.
В нынешнем сезоне 31-летний Заболотный провел за ЦСКА 11 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
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