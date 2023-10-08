Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, как настраивал игроков на дерби

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Он рассказал, как настраивал армейцев на эту встречу.

— Команду можно научить тактически и технически. Но как вы настраивали футболистов? Было видно, что настрой очень серьезный.

— Соглашусь. Всегда главенствует результат. Непросто принять потерю очков. Но вы верно отметили сумасшедший настрой и полнейшую самоотдачу. Плюс проявленное всей командой мастерство. Конечно, нужно было раньше все это заканчивать. И при 1:0, и при 2:1 мы имели много моментов, но не смогли забить. Но команда грамотно прессинговала, мы лишили соперника зон для быстрых атак. Ничья, но отношение к делу будет двигать нас вперед.

— Вы тянули с заменами. Почему?

— Мухин получил повреждение — у него спазм. Поле было вязкое, сырое — это дополнительная нагрузка и объем для футболиста. Думаю, Обляков и Чалов много работали, но когда потребовалась свежая кровь, мы ее дали. Но не смогли забить.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».