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РПЛ

Сегодня, 21:50

Федотов: «Нужно двигаться и меняться, чтобы ЦСКА не был предсказуем для соперника»

Ана Горшкова
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Ростовом» (4:1) в 30-м туре РПЛ.

— Сегодня мы увидели очень хороший командный настрой и командный дух. Ребята показали содержательный футбол с обилием скоростных комбинаций. Получилось реализовать наши задумки в виде забитых голов. Этот настрой чувствовался еще на предыгровой тренировке. Да, предыдущие матчи сложились не очень позитивно, но мы чувствовали запас сил и желание двигаться вперед, чтобы завоевать серебро.

— Какие цели перед вами ставили перед началом сезона?

— Мы прекрасно понимали, что ПФК ЦСКА — клуб с традициями и амбициями. Других задач (кроме побед) клуб не ставил и не будет ставить. Поэтому про цели и задачи даже не говорилось, они всегда едины.

— Валерий Карпин сказал, что в отсутствии еврокубков призовое место не имеет особенного значения. Согласны с ним?

— Что же тогда они весь сезон сражались? Думаю, сегодня они бы с удовольствием победили и заняли второе место. Все мы — амбициозные люди, хотим быть как можно выше. Это спорт высоких достижений, где результат — главенствующий.

— Насколько та игра, которую мы видим сейчас, соответствует вашим наилучшим ожиданиям? Как бы вы оценили прогресс команды?

— Переделов для совершенства нет. Есть, над чем работать всегда. Нужно двигаться и меняться, чтобы мы не были предсказуемы для соперника. Ни один тренер не скажет, что его все удовлетворяет. Только так подумаешь, а через неделю происходят какие-то метаморфозы, и ты понимаешь, как ты заблуждался.

— Что вы думаете по поводу вклада Щенникова?

— На экране на стадионе после матча написали — Легенда № 42. Излишних слов не надо, он на протяжении всей карьеры служил ПФК ЦСКА. Те завоеванные трофеи при участие Георгия много говорит о его профессионализме и мастерстве. Мы можем ему только поаплодировать. Жоре есть и что вспомнить, и что рассказать детям.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Источник: ПФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
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