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Сегодня, 00:43

Личка: «Не все игроки «Динамо» уверены, что они достаточно талантливы»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о психологическом состоянии игроков.

Чешский специалист отметил, что не понимает, когда футболисты говорят о давлении. По мнению Лички, профессиональные спортсмены не могут испытывать давления.

«Не все игроки «Динамо» уверены, что они хорошие игроки, достаточно талантливы. И могут соревноваться с командами впереди — «Спартак» и ЦСКА. Они этого еще не чувствуют. А если ты боишься, что завтра играешь в Самаре, а послезавтра со «Спартаком» — ты уже проиграл. Ты уже проиграл, если думаешь: «У нас впереди тяжелые игры». Потом не играй в футбол. Какое на тебе давление, как на профессиональном футболисте? Никакого давления нет. У тебя хорошая зарплата, отличная работа, потому что ты не работаешь, это твое хобби. Сколько людей мечтает играть профессионально в футбол, хоккей, атлетику, теннис. И давление на человеке с [обычной работой], если у него семья, а он потерял работу. Вот это давление», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
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