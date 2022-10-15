Йоканович — о матче с «Оренбургом»: «Ребята отдали все, чтобы добиться победы»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Доволен победой и тем, что команда взяла три очка. Первые 60 минут мы провели слабо, было недостаточно энергии, пострадали от стандартных положений. Если говорить о положительных моментах, то последние 30 минут были абсолютно иными. Мы не говорим о мастерстве, которое команда проявила. Стоит говорить о характере, который показали ребята. Они отдали все, чтобы добиться победы.

Играл один Паршивлюк до замены? Касательно высказывания о Сергее, у меня нет ощущения, что он бился за себя и за того парня. Сегодня он занимал позицию левого защитника, которая для него крайне привычна. Он качественно провел матч, забил гол. Может, именно с этой позиции менее всего стоило ожидать гола, но он забил", — сказал Йоканович.

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на девятой позиции (18 очков).