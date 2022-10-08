Главный тренер «Факела»: «Зенит» является флагманом российского футбола. Результат, безусловно, заносим в актив»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча с «Зенитом» в 12-м туре РПЛ (1:1).

«Зенит» является флагманом российского футбола. Результат, безусловно, заносим в актив. Ребята проявили характер и психологически выдержали напор соперника. Мы не просели. Спасибо болельщикам, их вклад был неоценим», — цитирует тренера «МК-Воронеж».

«Зенит» прервал серию побед из семи матчей в чемпионате России.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 12 матчах. «Факел» занимает 13-е место с 10 очками после 12 игр.