Галактионов: «Ненужный брак в передачах внес нестабильность в действия «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

— Почему Пиняев начал игру на скамейке, а в старте вышел Куликов?

— Куликов неплохо отыграл в Кубке. Нужен был игрок в опорной зоне, который даст динамики. Выбор пал на него. Очевидно, что с потерей Карпукаса, мы ищем оптимальное сочетание с Бариновым. Пока не можем его подобрать.

С такими игроками, как Пиняев, нужно аккуратно подходить. Он дал скорость, динамику. Но не качество.

— Было видно, что «Локомотив» никак не может выйти из-под прессинга. Были ли к этому готовы?

— Были готовы к этому, но выход из-под прессинга делают разные группы игроков. «Спартак» нас накрывал, у нас были браки в передачах. Самое главное, чтобы в спорных мячах мы не теряли их, а таких моментов в первом тайме было много. Такой ненужный брак внес нестабильность в наши действия.

— Насколько серьезную травму получил Глушенков?

— Настолько серьезное, что он не смог продолжить игру в матче. Дальше покажет обследование.

— Какие ожидания от следующего соперника в Кубке?

— Если соперник прошел в следующий раунд, то он представляет определенную угрозу. С «Балтикой» мы уже встречались, очень хорошая команда. Ожидаем сложного матча.