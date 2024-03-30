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30 марта, 21:29

Главный тренер «Сочи» Морено заявил, что команда заслуживала победу в матче с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА — 2:2.

«По ходу матча проигрывали в два мяча, но смогли сравнять счет. Мы заслуживали сегодня победу. Если бы далекий от футбола человек посмотрел матч, он бы сразу не сказал, где на поле был ЦСКА, а где «Сочи», — сказал Морено на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что футболисты «Сочи» очень хорошо играли, имели более шестидесяти процентов владения мячом, создавали моменты, наносили удары.

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» поднялся с последней строчки на 15-ю позицию (14 баллов).

Следующий матч в РПЛ армейцы проведут против «Факела» (7 апреля), клуб из Сочи сыграет против «Ростова» (6 апреля).

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